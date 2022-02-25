У Києві звучить сирена повітряної тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві звучить сирена повітряної тривоги. Оголошена повітряна загроза. Інформує УНН з посиланням на КМДА.
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“Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби. Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У Львові близько 6:50 ранку 25 лютого спрацювали тривожні сирени.