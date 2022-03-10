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В Киеве возросло количество ДТП

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Киеве значительно возросло количество ДТП, в частности с тяжелыми последствиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

В КГГА призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и уважать друг друга, а также пропускать без очереди "скорую" и машины с гуманитарным грузом.

Кроме того, жителей попросили не выезжать в город и не покидать дома без необходимости, а по сигналу воздушной тревоги — немедленно идти в укрытие.

В целом Киев работает в штатном режиме. Коммунальщики обеспечивают город теплом, водой, светом и связью. Ночь на 10 марта в столице прошла спокойно.

Напомним

Этой ночью украинские военные осуществили контратаку под Киевом и уничтожили пять танков оккупантов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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