В Киеве возросло количество ДТП

Детали

В КГГА призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и уважать друг друга, а также пропускать без очереди "скорую" и машины с гуманитарным грузом.

Кроме того, жителей попросили не выезжать в город и не покидать дома без необходимости, а по сигналу воздушной тревоги — немедленно идти в укрытие.

В целом Киев работает в штатном режиме. Коммунальщики обеспечивают город теплом, водой, светом и связью. Ночь на 10 марта в столице прошла спокойно.

Напомним

Этой ночью украинские военные осуществили контратаку под Киевом и уничтожили пять танков оккупантов.