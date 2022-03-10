У Києві зросла кількість ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Києві значно зросла кількість ДТП, зокрема з тяжкими наслідками. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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У КМДА закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму та поважати одне одного, а також пропускати без черги "швидку" та машини з гуманітарним вантажем.
Окрім того, жителів попросили не виїжджати в місто та не покидати домівок без нагальної потреби, а за сигналу повітряної тривоги — негайно йти в укриття.
Загалом Київ працює у штатном режимі. Комунальники забезпечують місто теплом, водою, світлом та зв’язком. Ніч проти 10 березня у столиці минула спокійно.
Нагадаємо
Цієї ночі українські військові здійснили контратаку під Києвом і знищили п'ять танків окупантів.