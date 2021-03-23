В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По состоянию на 8:06 среды, 23 марта, в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Голосеевском, Победы, на улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Богатырской.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Николая Гринченко и на Набережном шоссе.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности и Дарницком шоссе.
Движение на Южном мосту и мосту Патона было затруднено в направлении правого берега. На мостах Северном, Дарницком, Метро было заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Дополнение
Мокрый снег и дожди еще на этой неделе задержатся в Украине, 23-25 марта будет прохладно - температура воздуха поднимется местами лишь до 7 градусов тепла.