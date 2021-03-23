У Києві зранку вулиці "червоні" через затори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Станом на 8:06 середи, 23 березня, у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Богатирській.
Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Миколи Грінченка та на Набережному шосе.
На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності та Дарницькому шосе.
Рух на Південному мосту та мосту Патона було ускладнено в напрямку правого берега. На мостах – Північному, Дарницькому, Метро було помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.
Доповнення
Мокрий сніг та дощі ще цього тижня триватимуть в Україні, 23-25 березня буде прохолодно - температура повітря підніметься місцями лише до 7 градусів тепла.