В Киеве с утра образовались пробки: где “тянучка”
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. По состоянию на утро пятницы, 8 октября, на нескольких улицах и проспектах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском и Степана Бандеры.
Также было затруднено движение по улицам Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Щусева, Елены Телиги и Жилянской.
Тем временем на левом берегу движение было затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Освободителей, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Оноре де Бальзака, Центральной и бульваре Перова.
Движение на мостах - Дарницком, Патона, Северном - затруднено было в направлении правого берега. На мостах Метро и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта было в направлении правого берега.
Дополнение
Практически до конца текущей недели в Украине дневная температура будет снижаться на несколько градусов.