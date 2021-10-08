У Києві зранку утворилися затори: де "тягнучка"

Деталі

На правому березі затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському та Степана Бандери.

Також ускладнено рух по вулицях Великій Васильківській, Січових Стрільців, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівській, Щусєва, Олени Теліги та Жилянській.

Тим часом на лівому березі рух було ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Визволителів, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Оноре де Бальзака, Центральній та бульварі Перова.

Рух на мостах - Дарницькому, Патона, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро і Південному спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Доповнення

Практично до кінця поточного тижня в Україні денна температура буде знижуватися на кілька градусів.