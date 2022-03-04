В Киеве снова звуки взрывов. Горит Софиевская Борщаговка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Киеве снова слышны взрывы, но где именно - не известно. Также советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что горит Софиевская Борщаговка, передает УНН.
Детали
В Киеве снова слышны звуки взрывов. Пользователи сообщают, что слышали их как на правом так и на левом берегах Днепра.
Вместе с тем, советник главы МВД Антон Геращенко около 14.30 обнародовал в Telegram видео пожара и отметил, что это "Софиевская Борщаговка сейчас в сторону аэродрома "Чайка".
Является ли пожар следствием попадания снарядов или ракеты - пока не известно.
Стоит добавить, что сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.