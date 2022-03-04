У Києві знову звуки вибухів. Горить Софіївська Борщагівка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Києві знову чути вибухи, але де саме - не відомо. Також радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що горить Софіївська Борщагівка, передає УНН.
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У Києві знову чути звуки вибухів. Користувачі повідомляють, що чули їх як на правому, так і на лівому берегах Дніпра.
Разом з тим, радник глави МВС Антон Геращенко близько 14.30 оприлюднив у Telegram відео пожежі і зазначив, що це "Софіївська Борщагівка зараз у бік аеродрому "Чайка".
Чи є пожежа наслідком влучання снарядів чи ракети - наразі не відомо.
Варто додати, що зараз у Києві оголошена повітряна тривога.