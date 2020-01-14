В Киеве снова произошел порыв теплосети: теперь на Шулявке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На столичной Шулявке утром произошел порыв на теплосети, из-за чего у жителей в этом районе отсутствует теплоснабжение до конца ремонтных работ. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".
"На улице Нижнеключевая в районе Шулявки случился порыв теплосети. Воду уже откачали, ведутся ремонтные работы. На завершение ремонтных работ нужно сутки. Отопление у людей было временно отключено, после завершения работ они будут восстановлены. Предварительно, ночью-утром все будет готово", - отметили в пресс-службе.
Напомним, вечером 13 января, в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплосети диаметром 1000 мм, из-за чего улицу Антоновича начало заливать горячей водой. В результате в больницах с ожогами до сих пор находится 5 человек, всего за помощью обратилось 11 человек.