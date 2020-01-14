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У Києві знову стався порив тепломережі: тепер на Шулявці

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КИЇВ. 14 січня. УНН. На столичній Шулявці зранку стався порив на тепломережі, через що у жителів у цьому районі відсутнє теплопостачання до кінця ремонтних робіт. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбу КП "Київтеплоенерго".

"На вулиці Нижньоключовій у районі Шулявки відбувся порив тепломережі. Воду вже відкачали, ведуться ремонтні роботи. На завершення ремонтних робіт потрібно добу. Опалення у людей було тимчасово відключено, після завершення робіт вони будуть відновлені. Попередньо, вночі-зранку все буде готово", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, ввечері 13 січня, у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу тепломережі діаметром 1000 мм, через що вулицю Антоновича почало заливати гарячою водою. Внаслідок чого у лікарнях з опіками досі перебуває 5 людей, всього за допомогою звернулося 11 людей

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