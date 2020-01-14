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Порив тепломережі біля Ocean Plaza: в опіковому центрі досі четверо людей

Порив тепломережі біля Ocean Plaza: в опіковому центрі досі четверо людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Внаслідок пориву тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza у Києві в опіковому центрі залишаються чотири постраждалих людини, загалом у лікарнях 5 людей. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила радник директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

"Станом на 10:00 всього було 11 звернень, із них у опіковому центрі залишаються чотири людини, і ще одна людина, начебто, перебуває у клінічній обласній лікарні. Опіки поверхові, стан у людей не важкий. Всі останні отримали допомогу та лікуються амбулаторно, вони не потребували госпіталізації. У більшості опіки стоп та кисті рук", - зазначила вона.

Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. У провал, що утворився, частково провалилося маршрутне таксі.

Столична влада пояснила порив зношеністю тепломережі, водночас повідомивши, що влітку ця ділянка пройшла випробування, а тому не вважалася аварійною

Також повідомлялося, що сьогодні з самого ранку ремонтні служби працюють над ліквідацією масштабного пориву теплотраси, що стався по вулиці Антоновича у столиці.  Також зазначалося, що роботи планують завершити завтра.

Українські Національні Новини

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