Порыв теплосети возле Ocean Plaza: в ожоговом центре до сих пор четыре человека

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112433 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116254 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114716 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129683 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105934 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108335 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108331 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131918 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130685 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Порыв теплосети возле Ocean Plaza: в ожоговом центре до сих пор четыре человека

Порыв теплосети возле Ocean Plaza: в ожоговом центре до сих пор четыре человека

Киев  •  УНН

 • 29924 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Вследствие порыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве в ожоговом центре остаются четыре пострадавших человека, всего в больницах 5 человек. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"По состоянию на 10:00 всего было 11 обращений, из них в ожоговом центре остаются четыре человека, и еще один человек, вроде бы, находится в клинической областной больнице. Ожоги поверхностные, состояние у людей не тяжелое. Все остальные получили помощь и лечатся амбулаторно, они не нуждались в госпитализации. У большинства ожоги стоп и кисти рук", - отметила она.

Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В образовавшийся провал частично провалилось маршрутное такси.

Столичные власти объяснили порыв изношенностью теплосети, одновременно сообщив, что летом этот участок прошел испытания, а потому не считался аварийным.

Также сообщалось, что сегодня с самого утра ремонтные службы работают над ликвидацией масштабного порыва теплотрассы, который произошел по улице Антоновича в столице. Также отмечалось, что работы планируется завершить завтра.

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