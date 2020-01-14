Порыв теплосети возле Ocean Plaza: в ожоговом центре до сих пор четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Вследствие порыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве в ожоговом центре остаются четыре пострадавших человека, всего в больницах 5 человек. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"По состоянию на 10:00 всего было 11 обращений, из них в ожоговом центре остаются четыре человека, и еще один человек, вроде бы, находится в клинической областной больнице. Ожоги поверхностные, состояние у людей не тяжелое. Все остальные получили помощь и лечатся амбулаторно, они не нуждались в госпитализации. У большинства ожоги стоп и кисти рук", - отметила она.
Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В образовавшийся провал частично провалилось маршрутное такси.
Столичные власти объяснили порыв изношенностью теплосети, одновременно сообщив, что летом этот участок прошел испытания, а потому не считался аварийным.
Также сообщалось, что сегодня с самого утра ремонтные службы работают над ликвидацией масштабного порыва теплотрассы, который произошел по улице Антоновича в столице. Также отмечалось, что работы планируется завершить завтра.