В Киеве снесли историческое здание: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. По факту демонтажа дома Уткина в Киеве начато уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.
Детали
“Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева”, — указано в сообщении.
Сведения об этом факте 10 апреля 2021 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).
В рамках уголовного производства в тот же день сотрудниками полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры проведен осмотр места происшествия, допрошены в качестве свидетелей очевидцы и истребованы разрешительные документы по выполнению строительных работ.
“Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается. Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций”, — добавили в прокуратуре.