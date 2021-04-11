У Києві знесли історичну будівлю: відкрито кримінальне провадження

Деталі

“Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації щодо факту самовільного проведення будівельних робіт, а саме демонтажу будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва”, — вказано у повідомленні.

Відомості про цей факт 10 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

В межах кримінального провадження того ж дня співробітниками поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури проведено огляд місця події, допитано в якості свідків очевидців та витребувано дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

“Досудове розслідування у кримінальному провадженні на теперішній час триває. Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій”, — додали у прокуратурі.