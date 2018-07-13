В Киеве нашли почти 80 артснарядов Второй мировой войны

"Сегодня в 12:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Деснянском районе столицы, на ул.Крайней в Быковне, при обследовании территории согласно плану противоминной деятельности 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования на 2018 год, обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны, а именно: артиллерийские снаряды Д-122 мм - 7 единиц, Д-85мм - 1 единица, Д-76 мм - 70 единиц, Д-37 мм - 1 единица. Все выявленные опасные предметы времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Группа пиротехнических работ изъяла боеприпасы, сейчас проводятся работы по вывозу боеприпасов на полигон для дальнейшего уничтожения.

Как отметили в ГСЧС, всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 851 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.

Как сообщал УНН, ранее в Деснянском районе Киева нашли и обезвредили более 100 крупнокалиберных артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.