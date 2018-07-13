У Києві знайшли майже 80 артснарядів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Деснянському районі Києва виявлено близько 80 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у м.Києві, передає УНН.
“Сьогодні о 12:58 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що в Деснянському районі столиці, на вул.Крайній у Биківні, під час обстеження території згідно з планом протимінної діяльності 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування на 2018 рік, виявлено боєприпаси часів Другої світової війни, а саме: артилерійські снаряди Д-122 мм — 7 одиниць, Д-85мм — 1 одиниця, Д-76 мм — 70 одиниць, Д-37 мм — 1 одиниця. Усі виявлені небезпечні предмети часів Другої світової війни”, — йдеться у повідомленні.
Група піротехнічних робіт вилучила боєприпаси, наразі проводяться роботи щодо вивезення боєприпасів на полігон для подальшого знищення.
Як зазначили у ДСНС, всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 851 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.
Як повідомляв УНН, раніше у Деснянському районі Києва знайшли і знешкодили понад 100 великокаліберних артилерійських снарядів часів Другої світової війни.