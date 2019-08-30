Задержаны организаторы "митингов за деньги", которые пытались давить на судей и руководство Апелляционного суда Киева

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины сообщил, что в столице задержаны организаторы псевдомитинги, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу департамента.

Фигуранты занимались организацией акций в поддержку одного из фигурантов уголовного производства — “активиста”, который требовал деньги с должностных лиц за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации. За свои “услуги” требовалось от 20 до 30 тысяч гривен.

“В октябре 2018 года работники полиции задержали группу „антикоррупционеров“, которые требовали средства из выбранных ими жертв — должностные лица различных органов исполнительной власти. Ради этого злоумышленники создали общественную организацию, якобы занималась борьбой с коррупцией в государстве. Правонарушители подыскивали компрометирующую информацию на работников государственных органов, коммерческих структур. В дальнейшем они требовали от выбранных жертв деньги за неразглашение информации, которыми была сфальсифицирована. В случае отказа потерпевших выплачивать средства „антикоррупционеры“ оказывали на них давление, в частности — угрожали физической расправой и уничтожением имущества. Кроме того, как последний аргумент, злоумышленники сообщали в сети Интернет о разоблачении еще одного „коррупционера“ и распространяли фальсифицированную информацию. После задержания руководителю группы „антикоррупционеров“ было сообщено о подозрении по нескольким статья уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — указано в сообщении.

В дальнейшем его представители неоднократно обращались в суд с жалобой на принятое судом первой инстанции решение об избрании в отношении их подзащитного меры пресечения в виде содержания под стражей и продления сроков содержания. Однако суд отказывал в удовлетворении их требований.

Поэтому, было изменено подходы к решению данного вопроса. Чтобы судьи приняли решение в пользу фигуранта во время очередных судебных заседаний, под стенами Апелляционного суда города Киева устраивались проплаченные митинги против судей, которые будут рассматривать апелляционные жалобы.

“Следователи Главного следственного управления Нацполиции установили организаторов заказных митингов в защиту ранее задержанного „антикоррупционера“. Ими оказались двое местных жителей, которые за свои „услуги“ так же принимали средства. Суммы колебались от 20 до 30 тысяч гривен, в зависимости от количества участников и изготовленной „агитпродукции“ и другие. Во время проведения санкционированных обысков правоохранителями были изъяты „черновые“ записи, продукция использовалась во время акций и другие данные, подтверждающие непосредственное отношение к противоправной деятельности”, — также отметили правоохранители.

“В настоящее время оба организаторы задержаны. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины”, — отметили в пресс служба.

Как писал УНН, Аваков выступил за ликвидацию Департамента защиты экономики НПУ.

Украинские Национальные Новости

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