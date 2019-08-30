Затримані організатори "мітингів за гроші", які намагалися тиснути на суддів і керівництво Апеляційного суду Києва

Фігуранти займалися організацією акцій на підтримку одного з фігурантів кримінального провадження — “активіста”, який вимагав кошти з посадових осіб за нерозголошення компрометуючої або конфіденційної інформації. За свої “послуги” вимагалось від 20 до 30 тисяч гривень.

“У жовтні 2018 році працівники поліції затримали групу „антикорупціонерів“, які вимагали кошти з обраних ними жертв — посадові особи різних органів виконавчої влади. За для цього зловмисники створили громадську організацію, що нібито займалася боротьбою з корупцією в державі. Правопорушники підшукували компрометуючу інформацію на працівників державних органів, комерційних структур. В подальшому вони вимагали від обраних жертв кошти за нерозголошення інформації, що ними була сфальсифікована. У разі відмови потерпілих виплачувати кошти „антикорупціонери“ чинили на них тиск, зокрема — погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Крім того, як останній аргумент, зловмисники повідомляли в мережі Інтернет про викриття ще одного „корупціонера“ та поширювали сфальсифіковану інформацію. Після затримання керівнику групи „антикорупціонерів“ було повідомлено про підозру за кількома стаття кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — вказано у повідомленні.

В подальшому його представники неодноразово зверталися до суду зі скаргою на прийняте судом першої інстанції рішення щодо обрання відносно їхнього підзахисного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подовження строків тримання. Однак суд відмовляв у задоволенні їхніх вимог.

Тому, було змінено підходи вирішення даного питання. Аби судді прийняли рішення на користь фігуранта під час чергових судових засідань, під стінами Апеляційного суду міста Києва влаштовувалися проплачені мітинги проти суддів, які розглядатимуть апеляційні скарги.

“Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили організаторів замовних мітингів на захист раніше затриманого „антикорупціонера“. Ними виявилися двоє місцевих мешканців, які за свої „послуги“ так само брали кошти. Суми коливалися від 20 до 30 тисяч гривень, в залежності від кількості учасників та виготовленої „агітпродукції“ тощо. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями були вилучені „чорнові“ записи, продукція, що використовувалася під час акцій та інші дані, що підтверджують безпосередню причетність до протиправної діяльності”, — також зазначили правоохоронці.

“На даний час обидва організатори затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 (Втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України”, — зазначили у пресслужбі.

Як писав УНН, Аваков виступив за ліквідацію Департаменту захисту економіки НПУ.