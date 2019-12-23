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В Киеве задержали злоумышленников, которые в течение трех месяцев "минировали" торговый центр

В Киеве задержали злоумышленников, которые в течение трех месяцев "минировали" торговый центр

Киев  •  УНН

 • 12668 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве задержали группу злоумышленников, которые в течение трех месяцев "минировали" ТРЦ "Магеллан" в Голосеевском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №1 совместно со следователями Голосеевского УП ГУНП в Киеве и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области установлена группа лиц, которые в течение трех месяцев осуществляли ложные сообщения о подготовке взрыва ТРЦ "Магеллан" в Киеве", - говорится в сообщении.

Так, проведенными оперативными и следственными мероприятиями установлено, что указанная группа лиц, действуя по предварительному сговору, организовывала систематическое "минировании" торгового центра. Исполнители преступления за обещанное денежное вознаграждение осуществляли ложные сообщения о минировании ТРЦ и делали это в течение трех месяцев 2019 года.

Для каждого анонимного звонка злоумышленники использовали новый мобильный телефон и разовую сим-карту, от которых избавлялись сразу после "минирования". В общем, за указанный период указанными лицами было совершено не менее 14 ложных сообщений о "заминировании". По результатам осмотров указанного ТРЦ взрывных устройств, а также взрывоопасных веществ обнаружено не было.

По подозрению в ложных сообщениях об угрозе безопасности граждан правоохранители задержали четырех местных жителей. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) УК Украины.

Сейчас судом одному из молодых людей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн гривен, остальным трем - домашний арест. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются возможные заказчики и другие участники преступления.

Напомним, в столице волна "минирований" прокатилась родильными домами.

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