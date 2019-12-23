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У Києві затримали зловмисників, які протягом трьох місяців "мінували" торговий центр

У Києві затримали зловмисників, які протягом трьох місяців "мінували" торговий центр

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві затримали групу зловмисників, які протягом трьох місяців "мінували" ТРЦ "Магелан" у Голосіївському районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №1 спільно зі слідчими Голосіївського УП ГУНП в місті Києві та ГУ СБУ у місті Києві та Київській області встановлено групу осіб, які протягом трьох місяців здійснювали неправдиві повідомлення про підготовку вибуху ТРЦ "Магелан" у місті Києві", - сказано у повідомленні.

Так, проведеними оперативними та слідчими заходами установлено, що вказана група осіб, діючи за попередньою змовою, організовувала систематичне «мінування» торгівельного центру. Виконавці злочину за обіцяну грошову винагороду здійснювали неправдиві повідомлення про мінування ТРЦ та робили це упродовж трьох місяців 2019 року.

Для кожного анонімного дзвінка зловмисники використовували новий мобільний телефон та разову сім-картку, яких позбувалися одразу після "мінування". Загалом, за вказаний період вказаними особами було здійснено щонайменше 14 неправдивих повідомлень про "замінування". За результатами оглядів зазначеного ТРЦ вибухових пристроїв, а також вибухонебезпечних речовин виявлено не було.

За підозрою у неправдивих повідомленнях про загрозу безпеці громадян правоохоронці затримали чотирьох місцевих мешканців. Їм оголошено підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) КК України.

Наразі судом одному із молодиків обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн гривень, іншим трьом – домашній арешт. Досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Встановлюються можливі замовники та інші учасники злочину.

Нагадаємо, у столиці хвиля "мінувань" прокотилася пологовими будинками.

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