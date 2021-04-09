В Киеве задержали наркоторговцев с "товаром" на 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Столичные правоохранители перекрыли канал сбыта наркотиков — изъято “товар” на 10 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
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“... задержаны трое участников преступной группировки, которая специализировалась на сбыте наркотических веществ и психотропных средств на территории г. Киева, Киевской, Одесской и других областей Украины (ч. 3 ст. 307 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, жители г. Киева и Одесской области организовали канал сбыта кокаина и психотропного вещества МДМА с использованием водителей такси. При этом оплата за наркотические средства осуществлялась в криптовалюте. Кроме того, по оперативным данным, часть наркотиков контрабандным путем поставляли в Российскую Федерацию.
В ходе документирования преступной деятельности у участников преступной группы проведена оперативная закупка кокаина на сумму 4 тысячи долларов.
Во время обысков, проведенных на территории г. Киева и Одесской области по месту жительства и регистрации членов группировки, изъято около 1 кг кокаина, более 9 тыс таблеток МДМА, около 300 гр других психотропных веществ, веса, зип-пакеты и другие доказательства преступной деятельности. Стоимость изъятого при розничной продаже составляет более 10 млн грн.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Добавим
Правоохранители в Киеве разоблачили и задержали наркодилера, у которого обнаружили кокаина на 400 тыс гривен. Наркотики злоумышленник хранил в арендованном гараже. Оплату за свою работу он получал в криптовалюте.