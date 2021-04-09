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У Києві затримали наркоторговців з "товаром" на 10 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Столичні правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків — вилучено “товар” на 10 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури.

Цитата

“... затримано трьох учасників злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на збуті наркотичних речовин та психотропних засобів на території м. Києва, Київської, Одеської та інших областей України (ч. 3 ст. 307 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, мешканці м. Києва та Одеської області організували канал збуту кокаїну та психотропної речовини МДМА з використанням водіїв таксі. При цьому оплата за наркотичні засоби здійснювалася у криптовалюті. Крім того, за оперативними даними, частину наркотиків контрабандним шляхом постачали до Російської Федерації.

У ході документування злочинної діяльності в учасників злочинної групи проведено оперативну закупку кокаїну на суму 4 тисячі доларів.

Під час обшуків, проведених на території м. Києва і Одеської області за місцями проживання та реєстрації членів угруповання, вилучено близько 1 кг кокаїну, понад 9 тис пігулок МДМА, близько 300 гр інших психотропних речовин, ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності. Вартість вилученого при роздрібному продажі становить понад 10 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Додамо

Правоохоронці у Києві викрили та затримали наркодилера, у якого виявили кокаїну на 400 тисяч гривень. Наркотики зловмисник зберігав в орендованому гаражі. Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою.

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