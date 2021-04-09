У Києві затримали наркоторговців з "товаром" на 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Столичні правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків — вилучено “товар” на 10 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури.
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“... затримано трьох учасників злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на збуті наркотичних речовин та психотропних засобів на території м. Києва, Київської, Одеської та інших областей України (ч. 3 ст. 307 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, мешканці м. Києва та Одеської області організували канал збуту кокаїну та психотропної речовини МДМА з використанням водіїв таксі. При цьому оплата за наркотичні засоби здійснювалася у криптовалюті. Крім того, за оперативними даними, частину наркотиків контрабандним шляхом постачали до Російської Федерації.
У ході документування злочинної діяльності в учасників злочинної групи проведено оперативну закупку кокаїну на суму 4 тисячі доларів.
Під час обшуків, проведених на території м. Києва і Одеської області за місцями проживання та реєстрації членів угруповання, вилучено близько 1 кг кокаїну, понад 9 тис пігулок МДМА, близько 300 гр інших психотропних речовин, ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності. Вартість вилученого при роздрібному продажі становить понад 10 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.
Додамо
Правоохоронці у Києві викрили та затримали наркодилера, у якого виявили кокаїну на 400 тисяч гривень. Наркотики зловмисник зберігав в орендованому гаражі. Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою.