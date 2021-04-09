У Києві затримали наркоторговців з "товаром" на 10 млн грн

Цитата

“... затримано трьох учасників злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на збуті наркотичних речовин та психотропних засобів на території м. Києва, Київської, Одеської та інших областей України (ч. 3 ст. 307 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, мешканці м. Києва та Одеської області організували канал збуту кокаїну та психотропної речовини МДМА з використанням водіїв таксі. При цьому оплата за наркотичні засоби здійснювалася у криптовалюті. Крім того, за оперативними даними, частину наркотиків контрабандним шляхом постачали до Російської Федерації.

У ході документування злочинної діяльності в учасників злочинної групи проведено оперативну закупку кокаїну на суму 4 тисячі доларів.

Під час обшуків, проведених на території м. Києва і Одеської області за місцями проживання та реєстрації членів угруповання, вилучено близько 1 кг кокаїну, понад 9 тис пігулок МДМА, близько 300 гр інших психотропних речовин, ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності. Вартість вилученого при роздрібному продажі становить понад 10 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Додамо

Правоохоронці у Києві викрили та затримали наркодилера, у якого виявили кокаїну на 400 тисяч гривень. Наркотики зловмисник зберігав в орендованому гаражі. Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою.