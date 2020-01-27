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В Киеве задержали "минера" метро "Крещатик"

Киев • УНН

 • 26021 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Киевлянину, который "заминировал" станцию метро "Крещатик" 25 января сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева в Facebook.

В Киеве задержали "минера" метро "Крещатик"

"Киевской местной прокуратурой № 7 совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении мужчине в осуществлении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве", - говорится в сообщении.

Напомним, утром, 25 января, станцию метро "Крещатик" в Киеве закрыли в связи с сообщением о заминировании.

"С целью проверки указанного сообщения правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена. По результатам осмотра станции метро взрывных устройств и взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили", - отмечается в сообщении.

Также по подозрению в совершении ложного сообщения правоохранители задержали 36-летнего киевлянина. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) УК Украины.

"Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "минера" столичного метро приговорили к 6 годам заключения.

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