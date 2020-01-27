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У Києві затримали "мінера" метро "Хрещатик"

Київ • УНН

 • 26021 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Киянину, який "замінував" станцію метро "Хрещатик" 25 січня повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва у Facebook.

У Києві затримали "мінера" метро "Хрещатик"

"Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру чоловіку у здійсненні завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку, 25 січня, станцію метро “Хрещатик” у Києві закрили у зв’язку з повідомленням про замінування.

"З метою перевірки вказаного повідомлення правоохоронці евакуювали біля 150 пасажирів та працівників метрополітену. За результатами огляду станції метро вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин спеціалісти не виявили", - зазначається в повідомленні.

Також за підозрою у вчиненні неправдивого повідомлення правоохоронці затримали 36-річного киянина. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) КК України.

"Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, "мінера" столичного метро засудили до 6 років ув’язнення.

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