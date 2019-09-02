В Киеве задержали иностранца с оружием, боеприпасами и взрывчаткой

Автомобиль, в котором находился фигурант, остановили патрульные полицейские. Во время проверки документов один из пассажиров авто резко открыл дверь и побежал. Патрульные бросились за ним, а водитель в это время сбежал на автомобиле с места происшествия. Правоохранители догнали подозрительного мужчину, параллельно передавая на полицейскую спецлинию информацию о машине беглеца. В силу сразу ввели план "Перехват" и сориентировали все наряды на розыск авто.

У фигуранта изъяли предметы, внешне похожие на: пистолет с 18 патронами к нему, два самодельных взрывных устройства с запалами, спрятанные в носках, балаклаву и мобильный телефон. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что это - 24-летний гражданин другого государства.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении данного преступления - ему грозит до семи лет лишения свободы.

Автомобиль, который скрылся с места происшествия, полицейские остановили в Броварах. Во время осмотра авто и водителя никаких запрещенных предметов не обнаружено.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают происхождение запрещенных предметов, цель, с которой их хранил фигурант, и других лиц, причастных к совершению давно правонарушения.

Напомним, правоохранители Закарпатья выдворили за пределы Украины иностранного "криминального авторитета".