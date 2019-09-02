У Києві затримали іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У столиці затримали громадянина іншої країни, у якого вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Автомобіль, в якому знаходився фігурант, зупинили патрульні поліцейські. Під час перевірки документів один із пасажирів авто різко відчинив двері і побіг. Патрульні кинулися за ним, а водій в цей час втік на автівці з місця пригоди. Правоохоронці наздогнали підозрілого чоловіка, паралельно передаючи на поліцейську спецлінію інформацію про машину втікача. У дію відразу ввели план "Перехоплення" та зорієнтували усі наряди на розшук авто.
У фігуранта вилучили предмети, ззовні схожі на: пістолет з 18 набоями до нього, два саморобних вибухових пристрої із запалами, сховані у шкарпетках, балаклаву та мобільний телефон. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що це – 24-річний громадянин іншої держави.
Вилучені речові докази направили на експертизу. Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні даного злочину - йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Автомобіль, котрий втік з місця події, поліцейські зупинили у Броварах. Під час огляду авто та водія жодних заборонених предметів не виявлено.
Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють походження заборонених предметів, мету, з якою їх зберігав фігурант, та інших осіб, причетних до скоєння давного правопорушення.
Нагадаємо, правоохоронці Закарпаття видворили за межі України іноземного "кримінального авторитета".