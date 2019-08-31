З України видворили іноземного кримінального авторитета
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Правоохоронці Закарпаття видворили за межі України іноземного "кримінального авторитета". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції області.
"Вчора, 30 серпня,.. примусово видворили за межі України через міжнародний пункт пропуску "Київ-Бориспіль" 55-річного громадянина іноземної держави,.. який вважається "авторитетом" у кримінальних колах", - йдеться в повідомленні.
Іноземець, який відсидів за скоєння розбійних нападів 12 років у колоніях на Львівщині та Херсонщині та вважається "кримінальним авторитетом", відомим на прізвиська "Дєд", "Чорний", затримали наприкінці квітня цього року у місті Львів.
"Львівський Апеляційний адміністративний суд прийняв рішення про примусове видворення затриманого іноземця з території України, яке й було виконано сьогодні правоохоронцями Закарпаття", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, з України видворили росіянина, засудженого на 14 років.