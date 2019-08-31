Из Украины выдворили иностранного криминального авторитета
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Правоохранители Закарпатья выдворили за пределы Украины иностранного "криминального авторитета". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"Вчера, 30 августа,.. принудительно выдворили за пределы Украины через международный пункт пропуска "Киев-Борисполь" 55-летнего гражданина иностранного государства,.. который считается "авторитетом" в криминальных кругах", - говорится в сообщении.
Иностранец, который отсидел за совершение разбойных нападений 12 лет в колониях Львовской и Херсонской областей и считается "криминальным авторитетом", известным по прозвищу "Дед", "Черный", задержали в конце апреля этого года в городе Львов.
"Львовский Апелляционный административный суд принял решение о принудительном выдворении задержанного иностранца с территории Украины, которое и было выполнено сегодня правоохранителями Закарпатья", - отмечается в сообщении.
Напомним, из Украины выдворили россиянина, осужденного на 14 лет.