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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 30662 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117043 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127789 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 124025 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152376 просмотра

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Из Украины выдворили иностранного криминального авторитета

Из Украины выдворили иностранного криминального авторитета

Киев  •  УНН

 • 11635 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Правоохранители Закарпатья выдворили за пределы Украины иностранного "криминального авторитета". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции области.

"Вчера, 30 августа,.. принудительно выдворили за пределы Украины через международный пункт пропуска "Киев-Борисполь" 55-летнего гражданина иностранного государства,.. который считается "авторитетом" в криминальных кругах", - говорится в сообщении.

Иностранец, который отсидел за совершение разбойных нападений 12 лет в колониях Львовской и Херсонской областей и считается "криминальным авторитетом", известным по прозвищу "Дед", "Черный", задержали в конце апреля этого года в городе Львов.

"Львовский Апелляционный административный суд принял решение о принудительном выдворении задержанного иностранца с территории Украины, которое и было выполнено сегодня правоохранителями Закарпатья", - отмечается в сообщении.

Напомним, из Украины выдворили россиянина, осужденного на 14 лет.

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