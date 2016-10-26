В Киеве задержали мужчину, который продавал полученные в кредит автомобили

Правоохранители разоблачили преступную схему, организатором которой стал 37-летний киевлянин. В течение последних двух лет мужчина на подставных лиц оформлял кредиты на дорогие автомобили, которые после сбывал на территории всего государства.

Следователи установили причастность мужчины к десяти эпизодам и изъяли несколько машин. Правоохранители устанавливают сообщников злоумышленника, которые могли быть задействованы в криминальной схеме.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины продолжается.

Киевлянину сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.