В Киеве задержали мужчину, который продавал полученные в кредит автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Столичные правоохранители задержали мужчину, который на подставных лиц оформлял кредиты на дорогие автомобили, а после этого сбывал их на территории всей страны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Правоохранители разоблачили преступную схему, организатором которой стал 37-летний киевлянин. В течение последних двух лет мужчина на подставных лиц оформлял кредиты на дорогие автомобили, которые после сбывал на территории всего государства.
Следователи установили причастность мужчины к десяти эпизодам и изъяли несколько машин. Правоохранители устанавливают сообщников злоумышленника, которые могли быть задействованы в криминальной схеме.
Досудебное расследование по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины продолжается.
Киевлянину сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.