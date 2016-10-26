У Києві затримали чоловіка, який продавав отримані в кредит автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який на підставних осіб оформляв кредити на дорогі автомобілі, а після цього збував їх на території всієї країни. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Правоохоронці викрили злочинну схему, організатором якої став 37-річний киянин. Протягом останніх двох років чоловік на підставних осіб оформляв кредити на дорогі автомобілі, які після збував на території всієї держави.
Слідчі встановили причетність чоловіка до десяти епізодів і вилучили кілька машин. Правоохоронці встановлюють спільників зловмисника, які могли бути задіяні у кримінальній схемі.
Досудове розслідування за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України триває.
Наразі киянину повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.