В Киеве осудили мужчину, который до смерти избил дворника
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Соломенский районный суд Киева назначил семь лет за решеткой мужчине, который до смерти избил работника ЖКХ. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Событие произошло весной этого года. В Соломенское управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в подсобном помещении на улице Ереванской он обнаружил мертвым товарища.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что несколько дней назад между потерпевшим и сожительницей правонарушителя возник конфликт. Из-за этого злоумышленник решил отомстить, пришел в дом мужчины и начал его бить рукояткой от вил.
По заключению врачей, смерть мужчины наступила от многочисленных переломов и убойных ран туловища. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний уроженец Донецкой области, который временно проживал в столице. Мужчина ранее судим за аналогичное преступление, а также за совершение краж и грабежей. Обвиняемый в зале суда полностью признал свою вину.
Приговором Соломенского районного суда в городе Киеве мужчину за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, приговорили к семи годам лишения свободы.
Напомним, в Одесской области дворник повесился на дереве возле здания мэрии на своем рабочем месте.