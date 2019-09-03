У Києві засудили чоловіка, який до смерті побив двірника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Солом'янський районний суд Києва призначив сім років за ґратами чоловіку, який до смерті побив працівника ЖКГ. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася навесні цього року. До Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що у підсобному приміщенні на вулиці Єреванській він виявив мертвим товариша.
Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці з’ясували, що кілька днів тому між потерпілим та співмешканкою правопорушника виник конфлікт. Через це зловмисник вирішив помститися, прийшов до помешкання чоловіка та почав його бити держаком від вил.
За висновком лікарів, смерть чоловіка настала від численних переломів і забійних ран тулуба. Протягом кількох годин поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його. Ним виявився 33-річний уродженець Донецької області, який тимчасово проживав у столиці. Чоловік раніше судимий за аналогічний злочин, а також за скоєння крадіжок і грабежів. Обвинувачений у залі суду повністю визнав свою провину.
Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, засудили до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одеській області двірник повісився на дереві коло будівлі мерії на своєму робочому місці.