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В Киеве заместителя главы Печерской РГА поймали на взятке

Киев  •  УНН

 • 10491 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Заместителя председателя Печерской районной госадминистрации задержали на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Прокуратуры города Киева в Facebook.

"В четверг, 31 января 2019 года, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и ГПУ следователями столичного территориального управления ГБР совместно с ДЗЭ НП Украины на получении неправомерной выгоды задержан заместитель председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, указанное должностное лицо, будучи одновременно председателем постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению конкурса на право аренды имущества территориальной общины города Киева, требовал от предпринимателя взятку в размере 20 000 гривен за решение вопроса о предоставлении в аренду помещений, находящихся в ведении РГА.

В прокуратуре отметили, что чиновника задержали после получения всей суммы взятки в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Предварительная правовая квалификация преступления ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, командир воинской части требовал взятку за освобождение от службы.

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