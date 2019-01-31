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У Києві заступника голови Печерської РДА затримали на хабарі

У Києві заступника голови Печерської РДА затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Заступника голови Печерської районної держадміністрації затримали на хабарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту Прокуратури міста Києва у Facebook.

“У четвер, 31 січня 2019, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва та ГПУ слідчими столичного територіального управління ДБР спільно з ДЗЕ НП України на одержанні неправомірної вигоди затримано заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації”, — йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, вказаний посадовець, будучи одночасно головою постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва, вимагав від підприємця хабар у розмірі 20 000 гривень за вирішення питання про надання в оренду приміщень, що перебувають у віданні РДА.

У прокуратурі зазначили, що чиновника затримали після одержання всієї суми хабара в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Попередня правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, командир військової частини вимагав хабар за звільнення зі служби.

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