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Командир військової частини вимагав хабар за звільнення зі служби

Командир військової частини вимагав хабар за звільнення зі служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Командира військової частини у Черкаській області затримали на хабарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

"Сьогодні за процесуального керівництва військової прокуратури Черкаського гарнізону Центрального регіону України викрито та затримано командира військової частини, дислокованої у Черкаській області", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у січні підполковник ЗСУ вимагав від солдата 4 тисяч грн хабара за підпис документів на звільнення з військової служби у зв’язку з закінченням строку дії контракту. У разі відмови командир частини погрожував звільнити солдата. А сьогодні під контролем правоохоронців хабарник отримав від солдата зазначену суму і був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Зараз проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Чоловіку готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ - одержання хабара - звернення до суду з клопотаннями про обрання затриманому офіцеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Як повідомляв УНН, на хабарі спіймали майора СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні ООС.

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