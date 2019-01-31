Командир військової частини вимагав хабар за звільнення зі служби

"Сьогодні за процесуального керівництва військової прокуратури Черкаського гарнізону Центрального регіону України викрито та затримано командира військової частини, дислокованої у Черкаській області", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у січні підполковник ЗСУ вимагав від солдата 4 тисяч грн хабара за підпис документів на звільнення з військової служби у зв’язку з закінченням строку дії контракту. У разі відмови командир частини погрожував звільнити солдата. А сьогодні під контролем правоохоронців хабарник отримав від солдата зазначену суму і був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Зараз проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Чоловіку готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ - одержання хабара - звернення до суду з клопотаннями про обрання затриманому офіцеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Як повідомляв УНН, на хабарі спіймали майора СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні ООС.