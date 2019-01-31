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Командир воинской части требовал взятку за освобождение от службы

Киев  •  УНН

 • 12397 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Командира воинской части в Черкасской области задержали на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Сегодня под процессуальным руководством военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины разоблачили и задержали командира воинской части, дислоцированной в Черкасской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе подполковник ВСУ требовал от солдата 4 тысяч грн взятки за подпись документов на увольнение с военной службы в связи с окончанием срока действия контракта. В случае отказа командир части угрожал уволить солдата. А сегодня под контролем правоохранителей взяточник получил от солдата указанную сумму и был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Мужчине готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК - получение взятки - обращение в суд с ходатайствами об избрании задержанному офицеру меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Как сообщал УНН, на взятке поймали майора СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне ООС.

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