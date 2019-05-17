В Киеве закроют на ремонт мост на Аллее Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. С 20 мая по 20 августа из-за ремонта закроют движение на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
"С 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни будет закрыто движение пешеходов", говорится в сообщении.
Напомним, на пешеходном мосту на пересечении ул. Борщаговской и ул. Вадима Гетьмана завершены ремонтные работы.
В 2018 году в рамках реконструкции, капитального и текущего ремонтов отремонтировано почти 300 км столичных дорог и проездов. За несколько последних лет в Киеве обновили более 830 километров дорог.