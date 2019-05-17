У Києві закриють на ремонт міст на Алеї Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Із 20 травня до 20 серпня через ремонт закриють рух на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
"Із 08:00 20 травня до 20 серпня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні буде закрито рух пішоходів", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на пішохідному мосту на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана завершено ремонтні роботи.
У 2018 році у рамках реконструкції, капітального та поточного ремонтів відремонтовано майже 300 км столичних доріг і проїздів. За кілька останніх років у Києві оновили понад 830 кілометрів доріг.