В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь - столбик термометра не опустился ниже 12,2 градусов тепла. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"Температура ночью 30 октября в Киеве второй раз за 137 лет не опустила столбик ниже 12,2°С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года", - говорится в сообщении.
По словам климатологов, октябрь в этом году оказался одним из самых теплых за 137 лет.
Как сообщал УНН, в Киеве за время октябрьского "бабьего лета" зафиксировали пять температурных рекордов.