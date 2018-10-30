У Києві зафіксували рекордно теплу ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Києві зафіксували рекордно теплу ніч - стовпчик термометра не опустився нижче 12,2 градусів тепла. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
"Температура ночі 30 жовтня у Києві вдруге за 137 років не опустила стовпчик нижче +12,2°С, тобто повторила минуле рекордне значення для цієї доби 2013 року", - йдеться у повідомленні.
За словами кліматологів, цьогорічний жовтень виявився одним з найтепліших за 137 років.
Як повідомляв УНН, у Києві за час жовтневого "бабиного літа" зафіксували п'ять температурних рекордів.