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У Києві зафіксували рекордно теплу ніч

У Києві зафіксували рекордно теплу ніч

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Києві зафіксували рекордно теплу ніч - стовпчик термометра не опустився нижче 12,2 градусів тепла. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

"Температура ночі 30 жовтня у Києві вдруге за 137 років не опустила стовпчик нижче +12,2°С, тобто повторила минуле рекордне значення для цієї доби 2013 року", - йдеться у повідомленні.

За словами кліматологів, цьогорічний жовтень виявився одним з найтепліших за 137 років.

Як повідомляв УНН, у Києві за час жовтневого "бабиного літа" зафіксували п'ять температурних рекордів.

Українські Національні Новини

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