В Киеве закрыли ряд ночных заведений за нарушение "карантина выходного дня"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В ночные часы сотрудники Госпродпотребслужбы в Киеве обнаружили и закрыли ряд развлекательных заведений, которые нарушали "карантин выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу службы в Facebook.
"В ночные часы сотрудниками главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве совместно с Департаментом муниципальной безопасности КГГА и сотрудниками Печерского, Шевченковского и Оболонского УП ГУНП в Киеве осуществлен контроль за карантинными мероприятиями... Было выявлено и закрыто ряд развлекательных заведений, в том числе "Скай Бар"..., "Мистер Кэт"..., "Подшоффе"..., "Бестия"..., "Буфалино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все заведения нарушали постановление Кабинета министров о "карантине выходного дня", их закрыли, а на владельцев составили протоколы о нарушении карантина людей. Кроме того, составили протоколы по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП о нарушении масочного режима.
Напомним, в столице проверили более 80 развлекательных заведений на предмет соблюдения "карантина выходного дня".