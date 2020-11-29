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В Киеве закрыли ряд ночных заведений за нарушение "карантина выходного дня"

В Киеве закрыли ряд ночных заведений за нарушение "карантина выходного дня"

Киев • УНН

 • 21124 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В ночные часы сотрудники Госпродпотребслужбы в Киеве обнаружили и закрыли ряд развлекательных заведений, которые нарушали "карантин выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу службы в Facebook.

"В ночные часы сотрудниками главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве совместно с Департаментом муниципальной безопасности КГГА и сотрудниками Печерского, Шевченковского и Оболонского УП ГУНП в Киеве осуществлен контроль за карантинными мероприятиями... Было выявлено и закрыто ряд развлекательных заведений, в том числе "Скай Бар"..., "Мистер Кэт"..., "Подшоффе"..., "Бестия"..., "Буфалино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все заведения нарушали постановление Кабинета министров о "карантине выходного дня", их закрыли, а на владельцев составили протоколы о нарушении карантина людей. Кроме того, составили протоколы по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП о нарушении масочного режима.

Напомним, в столице проверили более 80 развлекательных заведений на предмет соблюдения "карантина выходного дня".

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