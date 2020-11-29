У Києві зачинили низку нічних закладів за порушення “карантину вихідного дня”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У нічні години співробітники Держпродспоживслужби у місті Києві виявили та зачинили низку розважальних закладів, які порушували “карантин вихідного дня”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку служби у Facebook.
“У нічні години співробітниками головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві спільно з Департаментом муніципальної безпеки КМДА та співробітниками Печерського, Шевченківського і Оболонського УП ГУНП у місті Києві здійснено контроль за карантинними заходами… Було виявлено та зачинено низку розважальних закладів, зокрема “Скай Бар”...,”Містер Кет”…, “Подшоффе”..., “Бестія”..., “Буфаліно”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі заклади порушували постанову Кабінету міністрів про "карантин вихідного дня", їх зачинили, а на власників склали протоколи щодо порушення карантину людей. Окрім того, склали протоколи за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП щодо порушення маскового режиму.
Нагадаємо, у столиці перевірили понад 80 розважальних закладів на предмет дотримання “карантину вихідного дня”.