В Киеве за сезон от переохлаждения пострадали более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве с 14 ноября по 28 февраля 2019 года от переохлаждения пострадали более 100 человек. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"В Киеве от переохлаждения с 14 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года пострадало 123 человека", - рассказала Вишневская.
Как сообщал УНН, в Киеве с 14 ноября обморожения получило более 40 человек.
Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине этой неделе с 4 по 8 марта будут фиксироваться преимущественно субкомфортные погодные условия.
Ранее УНН сообщал, что с 14 ноября по 23 февраля 2019 в Киеве от гололеда травмировались более 7000 человек.