У Києві за сезон від переохолодження постраждало понад 100 осіб

"У Києві від переохолодження з 14 листопада 2018 року по 28 лютого 2019 року постраждало 123 людини", - розповіла Вишневська.



Як повідомляв УНН, у Києві з 14 листопада обмороження отримало понад 40 осіб.



Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови.

Раніше УНН повідомляв, що з 14 листопада по 23 лютого 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалося понад 7 тисяч осіб.