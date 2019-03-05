У Києві за сезон від переохолодження постраждало понад 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві з 14 листопада по 28 лютого 2019 року від переохолодження постраждало понад 100 осіб. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"У Києві від переохолодження з 14 листопада 2018 року по 28 лютого 2019 року постраждало 123 людини", - розповіла Вишневська.
Як повідомляв УНН, у Києві з 14 листопада обмороження отримало понад 40 осіб.
Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови.
Раніше УНН повідомляв, що з 14 листопада по 23 лютого 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалося понад 7 тисяч осіб.