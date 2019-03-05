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У Києві за сезон від переохолодження постраждало понад 100 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві з 14 листопада по 28 лютого 2019 року від переохолодження постраждало понад 100 осіб. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

"У Києві від переохолодження з 14 листопада 2018 року по 28 лютого 2019 року постраждало 123 людини", - розповіла Вишневська.

Як повідомляв УНН, у Києві з 14 листопада обмороження отримало понад 40 осіб.

Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови.

Раніше УНН повідомляв, що з 14 листопада по 23 лютого 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалося понад 7 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

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