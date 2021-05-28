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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 384 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек

Киев • УНН

 • 15809 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. По состоянию на 28 мая в Киеве зафиксировано 384 новых случая коронавируса. Это на 70 случаев меньше, чем 27 мая (454 случая). Всего в столице подтверждено 205 901 случаев коронавирусной инфекции. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 384 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек

Цитата

“Ситуация с заболеваемостью в столице понемногу стабилизируется. Количество больных уменьшилось. Но говорить о том, что мы преодолели вирус, — рано. Поэтому нельзя расслабляться. Не будьте легкомысленными и придерживайтесь элементарных правил. За прошедшие сутки в городе обнаружили 384 инфицированных. Умерли 15 человек — 7 женщин и 8 мужчин. Всего за период пандемии в столице 5 070 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 205 901”, — сообщил мэр.

Детали

Среди заболевших 218 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 9 девочек от восьми месяцев до 17 лет. А также 148 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет и 9 мальчиков от одного до 15 лет. Заболели, в частности, 9 медиков.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 62 больных коронавирусом. А также госпитализировали 87 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть всего в больницы за сутки попали 149 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 4 180 киевлян. Всего коронавирус преодолели 161 908 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 87, в Соломенском — 82 и в Голосеевском районе — 74 случая.

“Количество госпитализированных в столице уменьшается. Но до сих пор многие пациенты в тяжелом состоянии. И летальность на такое количество новых случаев заболевания остается высокой. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 786 больных коронавирусом. 641 пациент — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 771 человек. Под аппаратами ИВЛ — 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня — более 15%. Из них с кислородом заполнены — почти 19% коек”, — сообщил Виталий Кличко.

Добавим

В Украине за минувшие сутки, 27 мая, обнаружили 3 306 новых случаев COVID-19. Также 13 298 пациентов выздоровели, а 156 — умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 1 402 человека.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (384), Днепропетровской (204), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

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