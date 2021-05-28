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The Guardian

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У Києві за минулу добу виявили 384 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб

Київ • УНН

 • 15809 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Станом на 28 травня в Києві зафіксовано 384 нових випадки коронавірусу. Це на 70 випадків менше, ніж 27 травня (454 випадки). Всього в столиці підтверджено 205 901 випадків коронавірусної інфекції. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає УНН.

У Києві за минулу добу виявили 384 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб

Цитата

“Ситуація із захворюваністю в столиці потроху стабілізується. Кількість хворих зменшилася. Але говорити про те, що ми подолали вірус, — зарано. Тому не можна розслаблятися. Не будьте легковажними і дотримуйтеся елементарних правил. Минулої доби в місті виявили 384 інфікованих. Померли 15 людей — 7 жінок та 8 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 5 070 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 205 901”, — повідомив мер.

Деталі

Серед тих, хто захворіли: 218 жінок віком від 18 до 94 років і 9 дівчаток від восьми місяців до 17 років. А також 148 чоловіків віком від 18 до 86 років і 9 хлопчиків від одного до 15 років. Захворіли, зокрема, 9 медиків.

Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 62 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 87 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто загалом у лікарні за добу потрапили 149 людей.

Одужали минулої доби 4 180 киян. Усього коронавірус подолали 161 908 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі — 87, у Солом’янському — 82 та в Голосіївському районі — 74 випадки.

“Кількість госпіталізованих у столиці зменшується. Але досі чимало пацієнтів у важкому стані. І летальність на таку кількість нових випадків захворювання залишається високою. Загалом у стаціонарах медзакладах столиці сьогодні лікуються 786 хворих на коронавірус. 641 пацієнт — у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 771 людина. Під апаратами ШВЛ — 30 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні — понад 15%. Із них з киснем заповнені — майже 19% ліжок”, — повідомив Віталій Кличко.

Додамо

В Україні за минулу добу, 27 травня, виявили 3 306 нових випадків COVID-19. Також 13 298 пацієнтів одужали, а 156 — померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 1 402 людини.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (384), Дніпропетровській (204), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

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