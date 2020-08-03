В Киеве за сутки обнаружили 102 случая коронавируса, в общем - уже более 8500

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101570 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110845 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115714 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148374 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115868 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140234 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103947 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102790 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102274 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киеве за сутки обнаружили 102 случая коронавируса, в общем - уже более 8500

В Киеве за сутки обнаружили 102 случая коронавируса, в общем - уже более 8500

Киев  •  УНН

 • 24193 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили коронавирус у 102 человек, всего в столице уже 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

"Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян. В настоящее время в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели:
▪️ 44 женщины (в возрасте от 21 до 73 лет);
▪️ 54 мужчины (в возрасте от 18 до 73 лет); 
▪️ 4 девочки (от 3 до 17 лет).

"Заболели том числе и 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе - 19, в Шевченковском - 18 и в Деснянском районе - 17 случаев", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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