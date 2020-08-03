В Киеве за сутки обнаружили 102 случая коронавируса, в общем - уже более 8500
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили коронавирус у 102 человек, всего в столице уже 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян. В настоящее время в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 44 женщины (в возрасте от 21 до 73 лет);
▪️ 54 мужчины (в возрасте от 18 до 73 лет);
▪️ 4 девочки (от 3 до 17 лет).
"Заболели том числе и 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе - 19, в Шевченковском - 18 и в Деснянском районе - 17 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.