У Києві за добу виявили 102 випадки коронавірусу, загалом - вже понад 8500

"Ще у 102 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 135 киян. На сьогодні у столиці 8554 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 44 жінки (віком від 21 до 73 років);

▪️ 54 чоловіка (віком від 18 до 73 рокiв);

▪️ 4 дівчинки (від 3 до 17 років).

"Захворіли, зокрема, і 6 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили: у Дніпровському районі - 19, у Шевченківському – 18 та у Деснянському районі – 17 випадків", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.