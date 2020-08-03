У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Львівській області – 138, в Івано-Франківській області – 119 та у місті Києві – 102", — зазначив Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього за час пандемії в Україні зафіксовано 73158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових - 990 випадків, одужало - 39876 осіб (+333 за добу), померло - 1738 осіб (+13 за добу), підозри на хворобу отримали - 126311 осіб (+1072 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2815 (+25);
▪️ Волинська область — 3949 (+61);
▪️ Дніпропетровська область — 1438 (+17);
▪️ Донецька область — 898 (0);
▪️ Житомирська область — 1948 (+27);
▪️ Закарпатська область — 5318 (+51);
▪️ Запорізька область — 846 (+23);
▪️ Івано-Франківська область — 4914 (+119);
▪️ Кіровоградська область — 711 (+1);
▪️ м. Київ — 8554 (+102);
▪️ Київська область — 3845 (+22);
▪️ Львівська область — 9921 (+138);
▪️ Луганська область — 128 (0);
▪️ Миколаївська область — 642 (+21);
▪️ Одеська область — 3482 (+68);
▪️ Полтавська область — 459 (0);
▪️ Рівненська область — 6270 (+75);
▪️ Сумська область — 541 (+12);
▪️ Тернопільська область — 3113 (+27);
▪️ Харківська область — 3950 (+88);
▪️ Херсонська область — 230 (0);
▪️ Хмельницька область — 1189 (+9);
▪️ Чернівецька область — 6143 (+82);
▪️ Черкаська область — 954 (+5);
▪️ Чернігівська область — 900 (+17).
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівника.